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ВС РФ уничтожили около 150 боевиков ВСУ под Харьковом
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ВС РФ уничтожили около 150 боевиков ВСУ под Харьковом

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы России уничтожили в районе Харькова пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате высокоточных ударов воздушного базирования было ликвидировано до 150 военнослужащих, а также 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники. Об этом сообщил 8 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Белогорка Херсонской области и Павловка Николаевской области ударами Воздушно-космических сил (ВКС) России по боевым позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ уничтожено до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники», — рассказал генерал-лейтенант.

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Он добавил, что в районе Новополтавки Николаевской области уничтожены еще до 30 военнослужащих ВСУ и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты украинских войск.

30 июля Конашенков сообщил, что российские войска разгромили воинский железнодорожный эшелон с элитным батальоном президента Украины, уничтожив более 140 националистов.

27 июля в российском оборонном ведомстве сообщили, что в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР) была полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады украинских войск.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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