Мирная жительница Ясиноватой погибла при обстреле со стороны ВФУ

Мирная жительница Ясиноватой погибла при обстреле населенного пункта Вооруженными формированиями Украины (ВФУ). Об этом 8 августа сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.

«В результате очередного обстрела ВФУ города Ясиноватая погибла женщина 1941 года рождения. Берегите себя и своих близких», — написал он в Telegram-канале.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), последний обстрел Ясиноватой был зафиксирован 7 августа в 08:40 (совпадает с мск). Тогда украинские боевики выпустили в сторону города пять снарядов калибра 152 мм.

Ранее, 6 августа, при обстреле Ясиноватой украинскими войсками погиб пенсионер 1942 года рождения.

1 августа ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» территорию Ясиноватской центральной больницы.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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