Чехия второй день подряд не выдала ни одной визы украинским беженцам

Чехия второй день подряд не выдала украинским беженцам ни одной специальной визы, позволяющей получить временное убежище в стране. Об этом говорится на сайте МВД республики.

По данным ведомства, еще в минувшую пятницу Чехия выдала 803 такие визы, в субботу и воскресенье — ни одной. Такое было зафиксировано впервые с 24 февраля.

В МВД Чехии также отметили, что в последние недели число обращений за спецвизами сократилось.

В целом, как отмечает Федеральное агентство новостей, с 24 февраля Чехия предоставила 407 528 виз. С их помощью вынужденные переселенцы могут получить в иностранном государстве убежище сроком на один год.

11 июля еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что в странах Евросоюза находится около 3,7 млн беженцев из Украины, а на родину из ЕС вернулось уже порядка 3 млн украинцев.

30 июня агентство STEM сообщило, что на основании проведенного опроса в Чехии снизилось число желающих помогать украинским беженцам в связи с опасениями ухудшения собственного уровня жизни.

13 апреля сообщалось, что правительство Чехии выделило €184 млн (4,6 млрд крон) на преодоление миграционного кризиса в стране, который возник из-за резкого увеличения числа беженцев с Украины.