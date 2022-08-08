Мэр Тынды заявила о возможной принудительной эвакуации населения из-за паводка

Мэр Тынды (Амурская область) Марина Михайлова заявила о принудительной эвакуации населения в случае угрозы жизни. Пока жителям рекомендуют запастись бутилированной водой и не приближаться к разрушенному мосту.

Как сообщает ИА PriamurMedia, после кратковременного спада уровня воды в реке вновь наблюдается тенденция к его повышению. В период с полудня до 16:00 по местному времени уровень повысился на 16 см и достиг 1,32 м.

«Не исключены более серьезные повторные затопления. В случае угрозы жизни эвакуация будет проведена принудительная», — заявила мэр.

Также власти предупреждают о возможных перебоях с электричеством и водоснабжением. Из-за подтопления двух подстанций ведется работа по подключение потребителей по временным схемам.

Местным жителям рекомендуют запастись бутилированной или кипяченой водой, а также не приближаться к разрушенному мосту в микрорайоне Беленький.

По словам Михайловой, сейчас власти делают все возможное для скорейшей разработки проектно-сметной документации для строительства новой переправы. Город намерен обратиться за помощью в правительство региона.

«Такого наводнения у нас еще не было. Уровень воды поднимался до рекордной отметки 4 метра 13 см», — добавила глава Тынды.

Ранее, 8 августа, сообщалось о введении на территории Амурской области режима ЧС регионального уровня. Причиной стала сложная гидрологическая обстановка, которая сложилась в результате прохождения циклонов, сопровождавшихся обильным выпадением осадков и шквалистым ветром.