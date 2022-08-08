В Минобороны РФ назвали удар по Запорожской АЭС актом ядерного терроризма

Режимом президента Украины Владимира Зеленского 7 августа был совершен очередной акт ядерного терроризма — обстрел Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое заявление в понедельник, 8 августа, сделал официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

«7 августа режимом Зеленского совершен новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях. <…> Около 12:40 украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища осуществлен обстрел Запорожской АЭС», — заявил Конашенков.

Он также указал на то, что на объекте произошел скачок напряжения, который впоследствии вызвал задымление. Сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на высокую опасность обстрела АЭС не только для граждан Украины, но и для всей Европы. Он назвал вероятные последствия катастрофическими.

В ночь на 7 августа ВСУ атаковали из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» расположенную в Энергодаре Запорожскую АЭС. В момент подлета ракета раскрылась и выпустила осколочные боевые элементы.

В зоне поражения оказались район сухого хранилища отработавшего ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки.

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