Жару и отсутствие осадков прогнозируют в Оренбургской области

Синоптики прогнозируют жару и дефицит осадков в Оренбургской области в течение недели. В регионе установится высокая пожарная опасность.

8 августа температура воздуха достигнет +34 градусов. На востоке Оренбуржья вероятны кратковременные дожди и грозы. 9 и 10 августа сохранится высокая температура воздуха, при этом осадки не ожидаются, сообщает «Урал56.Ру».

Температура воздуха по ночам в начале недели составит +18…+22 градуса, к концу недели ожидается до +25 градусов.

С 9 по 15 августа из-за жары синоптики прогнозируют высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. Наиболее высокая вероятность природных возгораний отмечается в четырех муниципалитетах — Бугурусланском и Новоорском районах. Соль-Илецком городском округе и Бугуруслане.