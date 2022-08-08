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События недели: удары по сектору Газа, Пелоси на Тайване и беспорядки в Ираке

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Фото: Getty Images/NurPhoto/Sameh Rahmi
Группировка «Исламский джихад» (запрещена в РФ) выпустила в сторону Израиля около 100 ракет после того, как ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа, в результате которого погибли более 40 палестинцев. В настоящее время между сторонами конфликта заключено перемирие. Что еще произошло в мире за прошедшую неделю — в фотогалерее «Известий»
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Фото прошедшей недели
Фото: REUTERS/Ann Wang
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси посетила 2 августа Тайвань, что вызвало обострение ситуации в регионе
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Фото прошедшей недели
Фото: REUYERS/Eastern Theatre Command
Китай в ответ на визит Пелоси начал широкомасштабные военные учения с запуском баллистических ракет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Крупный пожар случился 3 августа на складе Ozon в подмосковной Истре
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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
Из-за засушливой погоды в Египте увеличился урожай опунции
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Фото: РИА Новости/Максим Дурнев
Первое судно с украинским зерном вышло после досмотра из порта Стамбула
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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Химкинский суд Московской области 4 августа приговорил баскетболистку из США Бриттни Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков
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Фото: Getty Images/VCG/Xie Shangguo
В Китае начался сезон сбора водяного ореха (болотницы сладкой). Это растение является одним из важнейших ингредиентов многих блюд традиционной китайской кухни
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Фото: Роскосмос
С космодрома Плесецк 1 августа была запущена ракета «Союз-2.1в» с космическим аппаратом Минобороны России
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Фото: REUTERS/Wissam Al-Okaili
В Ираке сторонники шиитского проповедника Муктады ас-Садра продолжили протесты против коррупции в правительстве
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Фото: РИА Новости
Украинские боевики вновь подвергли обстрелу центр Донецка, несколько снарядов попали в отель «Донбасс Палас»
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Фото: РИА Новости
Подача газа возобновлена в трех районах Мариуполя в ДНР — Приморском, Октябрьском и Ильичевском
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Resha Juhari
В Индонезии волонтеры Фонда спасения живой природы выпустили в океан сотни новорожденных морских черепах, спасенных от нелегальных торговцев животными
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ernir Eyjolfsson
Неподалеку от столицы Исландии Рейкьявика началось извержение вулкана Рейкьянес в долине Мерадалир. По данным ученых, этот вулкан просыпается раз в 800-1000 лет
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
В московском ГУМе на центральной площади запустили в фонтан более 5 т арбузов и дынь
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Украинские боевики обстреляли комплекс Запорожской АЭС, что вызвало опасения среди специалистов по ядерной энергетике
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В Приморском крае начался сезон цветения лотосов
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