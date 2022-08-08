События недели: удары по сектору Газа, Пелоси на Тайване и беспорядки в Ираке

Группировка «Исламский джихад» (запрещена в РФ) выпустила в сторону Израиля около 100 ракет после того, как ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа, в результате которого погибли более 40 палестинцев. В настоящее время между сторонами конфликта заключено перемирие. Что еще произошло в мире за прошедшую неделю — в фотогалерее «Известий»