Конфликт в Грузии, начавшийся в августе 2008 года, и сегодняшний конфликт на Украине являются единым замыслом США. Об этом заявил в понедельник, 8 августа, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев по случаю годовщины августовских событий.

«Это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию <...> через соседей, в непосредственной близости от границ России», — сказал Медведев в интервью ТАСС.

По его словам, цель крайне агрессивного русофобского геополитического процесса, инициированного Западом, остается прежней — уничтожить Россию.

Он напомнил, что перед агрессией 2008 года американцы подталкивали тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили к атаке на Южную Осетию и российских миротворцев. Теперь же, по его словам, США ведут такую же преступную политику на Украине, но уже при поддержке «окончательно потерявшего самостоятельность Евросоюза».

Вечером 7 августа в Цхинвале состоялась акция памяти по погибшим в августовской войне 2008 года. К монументу Защитникам Южной Осетии возложили цветы и венки. Почтить память павших пришли президент республики Алан Гаглоев, руководители ведомств, а также жители города.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, разрушив часть ее столицы. Российская Федерация, защищая жителей республики, ввела войска и вытеснила грузинских военных. Конфликт длился пять дней, в результате погибли более 1 тыс. человек.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия не признает их независимыми государствами.