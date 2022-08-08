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Китайская GAC показала флагманскую версию минивэна GN8

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Фото: GAC
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Китайская GAC Motor показала вторую версию минивэна GN8 во флагманском исполнении Master. Об этом 8 августа сообщило издание «Китайские автомобили».

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GN8 второго поколения получит два варианта экстерьера — стандартный и премиальный (Master Edition).

Дизайн передней части микроавтобуса будет отличатся от стандартной версии более внушительной решеткой радиатора. Оформление передней части машины носит название «Пробуждение льва».

Еще одним отличием станет передняя оптика. Она получит одинаковую 7-образную форму, однако у более дорого исполнения будет добавлен светодиодный эффект в виде переплетенных линий.

Для версии Master Edition предусмотрены колесные диски на 18 дюймов, а задние крупные вертикальные фонари, соединенные широкой светодиодной полосой, по аналогии с решеткой радиатора, получившее название — «Ворота времени и пространства».

Новая модель будет доступна в двух вариантах исполнения. Бензиновый вариант получит двухлитровый турбомотор мощностью 252 л. с. и он будет работать в паре с 8-ступенчатым «автоматом» Aisin.

Гибридный минивэн будет оснащаться двухлитровым турбомотором отдачей в 190 л. с в паре с электродвигателем. В качестве трансмиссии выступит вариатор E-CVT THS от Toyota.

Напомним, в России на данный момент GAC GN8 представлен в первом поколении и дорестайлинговом исполнении. Стоимость самой доступной версии Luxe в РФ составляет 3 399 000 рублей.

3 августа стало известно, что российские автодилеры за шесть месяцев 2022 года продали китайских автомобилей в РФ на 95,5 млрд рублей. По итогам первого полугодия 2022 года наибольшую выручку среди китайских автомобилей в России показала модель Haval Jolion.

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