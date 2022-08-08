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В WSJ предрекли Блинкену провальное турне по Африке после Лаврова

WSJ: турне Блинкена по странам Африки может завершиться неудачей после визита Лаврова на континент
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Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun
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Госсекретарь США Энтони Блинкен начал африканское турне на фоне растущей обеспокоенности Вашингтона усилением влияния Москвы на континенте. Об этом сообщает 7 августа газета The Wall Street Journal.

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Как отмечает «Газета.ru», в рамках турне Блинкен собирается посетить ЮАР, Конго и Руанду. Его турне началось после визита на континент министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Это, по оценке издания, может осложнить американскому дипломату задачу по изменению позиции африканских стран в отношении России, указал Life.ru.

В материале американской газеты отметили, что ведущие государства Африки сохранили нейтралитет, когда Запад призвал их ввести санкции против России. Кроме того, африканские страны не демонстрировали и желания следовать риторике Запада, что стало тревожным сигналом для США.

Глава МИД РФ в рамках турне посетил несколько стран: Египет, Конго, Уганду и Эфиопию.

22 июня Лавров рассказал, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». По словам министра, Россия всегда искренне поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета.

Лавров также отметил тогда, что Россия ценит взвешенную позицию Африки относительно происходящего на Украине и вокруг нее.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Африканского союза, лидером Сенегала Маки Саллом 3 июня заявил, что Россия будет развивать отношения с государствами континента. Он подчеркнул, что Россия всегда была на стороне Африки, поддерживала ее в борьбе с колониализмом. Кроме того, глава государства отметил рост товарооборота на более чем 34% за первые месяцы 2022 года.

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