В США начали искать замену президенту Украины Владимиру Зеленскому, на это указывает шквал критики в сторону киевского руководства. Такое мнение выразила 8 августа обозреватель «РИА Новости» Виктория Никифорова.

Автор обратила внимание на то, что в последнее время на Западе украинского лидера стали критиковать его сторонники, среди которых конгрессмены, журналисты и правозащитники.

«Глобальный обком просто принялся подыскивать Зеленскому замену. Артист явно не справляется. Сегодня его место в прогрессивных СМИ занял тот самый генерал Залужный, с которым у Зеленского и так были контры», — говорится в материале.

4 августа компания Amnesty International заявила, что украинские военные продолжают размещать боевую технику и вооружение в школах и больницах, таким образом нарушая военное право. Организация задокументировала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ставили мирное население в рискованное положение.

Доклад прокомментировал Зеленский. Его возмутило, что украинские войска обвинили в нарушении международных правовых норм и военного права. Доклад организации он расценил как попытку «переложить ответственность с агрессора на жертву».

Гендиректор Amnesty International Агнес Калламар, комментируя заявление украинского лидера, подчеркнула, что выводы доклада были основаны на доказательствах, собранных правозащитниками в ходе обширных расследований, которые проводились в соответствии со строгими правовыми стандартами и процедурами.

7 августа Amnesty International принесла извинения за доклад о преступлениях ВСУ. Она отметила, что сожалеет о тревоге и гневе, которые вызвал пресс-релиз, при этом не отказывается от того, что выводы в исследовании сделаны верные.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет ведет против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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