МИД Китая сравнил внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда

Внешнюю политику, которую сегодня проводят США, можно сравнить с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в понедельник, 8 августа, заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Мы не можем позволить США считать себя «мировым полицейским» и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию», — написала дипломат в Twitter, комментируя заявления Белого дома о том, что Пекин якобы слишком резко отреагировал на визит спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Афроамериканец Джордж Флойд был убит белым полицейским при задержании в Миннеаполисе в мае 2020 года. Полицейский в течение нескольких минут удерживал подозреваемого, наступив ему на шею коленом. Инцидент спровоцировал массовые протесты и беспорядки в США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию.

Ранее, в понедельник, Китай объявил о продолжении учений у берегов Тайваня. Официальный представитель минобороны Китая У Цянь возложил ответственность за создание напряженной ситуации в регионе на США. Он отметил, что Вашингтон спровоцировал обострение тайваньского кризиса и должен нести ответственность за последствия.

В ответ на действия США Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала трехдневные масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня 4 августа. Они прошли по всему периметру острова, блокируя морской и воздушный трафик в республику.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах.

Прежде Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.