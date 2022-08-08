Siemens заявила о планах продолжать обслуживание турбин для «Северного потока»

Компания Siemens Energy может продолжать обслуживание оборудования для «Северного потока — 1», несмотря на планируемый уход из России. Об этом сообщил 8 августа глава компании Кристиан Брух.

В ходе телеконференции с инвесторами он напомнил, что компания приостановила всю деловую активность в России.

Сейчас стало известно, что Siemens Energy планирует завершить процесс выхода из своих российских активов уже в конце текущего финансового года.

«Тем не менее мы можем продолжить некоторые действующие операции в России, например, обслуживание оборудования для «Северного потока — 1», чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу», — отметил Брух.

4 августа компания «Газпром» сообщила, что возвращению турбины Siemens, необходимой для полноценного функционирования «Северного потока — 1», препятствуют антироссийские санкции. По мнению РФ, существует риск, что канадские власти могут посчитать транспортировку нарушением или обходом условий выданного разрешения.

В компании отметили, что впоследствии это может привести к невозможности ремонта в Канаде других двигателей компрессорной станции «Портовая».

Между тем заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер заявлял 3 августа, что поставки турбин для «Северного потока — 1» не подпадают под санкционный режим Евросоюза (ЕС), соответствующие документы не нужны для их отправки.

До этого, 29 июля, зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что Siemens Energy устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода «Северный поток — 1».

В Германии снизились поставки газа из РФ из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли в результате антироссийских санкций.

В середине июня «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих газопровод. Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с ограничительными мерами.

Из-за разрастающегося газового кризиса в ЕС канадская сторона отправила турбину в Германию. Однако Россия до сих пор не получила оборудование.

25 июля представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам. Также представитель Кремля указал, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы и, в частности, ФРГ.