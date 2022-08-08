Реклама
Прямой эфир
Мир
Siemens заявила о планах продолжать обслуживание турбин для «Северного потока»
Мир
В Южной Осетии состоялась акция памяти по погибшим в августовской войне 2008 года
Мир
В МИД РФ выступили в пользу восстановления режима перемирия вокруг Газы
Авто
За первую неделю августа в России было куплено 12 тыс. новых машин
Мир
МИД допустил ответные меры против Латвии из-за принуждения россиян к осуждению СВО
Экономика
Первый турецкий сухогруз доставил зерно с Украины в порт назначения
Авто
Ввоз машин с пробегом через таможню Владивостока увеличился на 33%
Мир
Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Светлодарска
Мир
Китай объявил о продолжении учений у берегов Тайваня
Мир
В Запорожской области заявили, что регион навсегда выходит из состава Украины
Мир
На шахте «Самсоновская-Западная» в ЛНР произошел пожар
Мир
В Хельсинки снесли подаренный Финляндии СССР памятник «Мир во всем мире»
Сюжет:

Siemens заявила о планах продолжать обслуживание турбин для «Северного потока»

0
Фото: ТАСС/EPA/Sascha Steinbach
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Siemens Energy может продолжать обслуживание оборудования для «Северного потока — 1», несмотря на планируемый уход из России. Об этом сообщил 8 августа глава компании Кристиан Брух.

Холодные игры: Европа отключает свет и боится зимы
Газовые хранилища могут опустеть, а времени их наполнить остается всё меньше

В ходе телеконференции с инвесторами он напомнил, что компания приостановила всю деловую активность в России.

Сейчас стало известно, что Siemens Energy планирует завершить процесс выхода из своих российских активов уже в конце текущего финансового года.

«Тем не менее мы можем продолжить некоторые действующие операции в России, например, обслуживание оборудования для «Северного потока — 1», чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу», — отметил Брух.

4 августа компания «Газпром» сообщила, что возвращению турбины Siemens, необходимой для полноценного функционирования «Северного потока — 1», препятствуют антироссийские санкции. По мнению РФ, существует риск, что канадские власти могут посчитать транспортировку нарушением или обходом условий выданного разрешения.

В компании отметили, что впоследствии это может привести к невозможности ремонта в Канаде других двигателей компрессорной станции «Портовая».

Между тем заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер заявлял 3 августа, что поставки турбин для «Северного потока — 1» не подпадают под санкционный режим Евросоюза (ЕС), соответствующие документы не нужны для их отправки.

До этого, 29 июля, зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что Siemens Energy устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах газопровода «Северный поток — 1».

В Германии снизились поставки газа из РФ из-за проблем с возвращением турбины для газопровода, которые возникли в результате антироссийских санкций.

В середине июня «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих газопровод. Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с ограничительными мерами.

Из-за разрастающегося газового кризиса в ЕС канадская сторона отправила турбину в Германию. Однако Россия до сих пор не получила оборудование.

25 июля представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам. Также представитель Кремля указал, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы и, в частности, ФРГ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022