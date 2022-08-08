Обнародованы результаты работы Агентства инноваций Москвы за 10 лет

За 10 лет работы Агентства инноваций Москвы в его программах приняли участие более 10 тыс. технологических компаний. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, агентство помогает предприятиям масштабировать бизнес, привлекать инвестиции, находить заказчиков и деловых партнеров. «Программы агентства предназначены для стартапов на разных этапах развития — от самого раннего, когда есть только идея, до момента, когда компания уже получает прибыль. С их помощью инноваторы решают наиболее сложные и насущные вопросы, включая тестирование технологий в реальных условиях, поиск инвесторов и расширение бизнеса», — отметила вице-мэр.

Для IT-специалистов агентство устраивает хакатоны и конкурсы по разработке цифровых технологий. Участники соревнований собирают команду и за короткое время с нуля создают решение под запрос города или бизнеса, а затем внедряют его. Победители и призеры цифровых конкурсов и хакатонов получают денежные премии. С 2019 года для участия в IT-состязаниях зарегистрировались более 16,5 тыс. человек, а общий призовой фонд составил свыше 38,4 млн рублей

Также агентство с 2020 года организует конкурс на премию мэра «Новатор Москвы». В нем принимают участие изобретатели, которые предлагают решения, способствующие улучшению качества жизни в столице. Еще один проект — программа пилотного тестирования инновационных решений. Она позволяет организациям испытать технологию на базе частных компаний и городских объектов. Благодаря проекту технологические компании привлекли свыше 650 млн рублей инвестиций и заключили контракты на сумму более 430 млн рублей.

Кроме того, в столице запустили онлайн-платформу «Карта инновационных решений», с помощью которой потенциальные заказчики могут быстро найти необходимые новинки и договориться о сотрудничестве с разработчиками. Также в 2021 году была создана площадка с полезной информацией для стартапов Startup Guide: проект помогает основателям бизнеса привлечь инвестиции, подобрать акселерационную программу, инкубатор или площадку для тестирования инновационных решений.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.