В Южной Осетии состоялась акция памяти по погибшим в августовской войне 2008 года
В Цхинвале состоялась акция памяти по погибшим в августовской войне 2008 года.
К монументу Защитникам Южной Осетии возложили цветы и венки. Почтить память павших пришли президент республики Алан Гаглоев, руководители ведомств, а также местные жители.
Мероприятие состоялось вечером 7 августа.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию, разрушив часть ее столицы. Российская Федерация, защищая жителей республики, ввела войска и вытеснила грузинских военных. Конфликт длился пять дней, в результате погибли более 1 тыс. человек.
26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия не признает их независимыми государствами.