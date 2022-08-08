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Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Светлодарска

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Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
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Украинские боевики под утро понедельника, 8 августа, обстреляли населенный пункт Светлодарск Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил военный корреспондент «Известий» Денис Кулага.

ВСУ выпустили по жилым кварталам города шесть снарядов из РСЗО. В результате обстрела погибли два человека, многие дома разрушены.

Ранее, 8 августа, мэр города Горловка в ДНР Иван Приходько сообщил, что мирная жительница погибла в результате обстрела микрорайона Восточный в Калининском районе. Происшествие случилось на улице Немировича-Данченко, девушка получила осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

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Ранее, 6 августа, стало известно, что в результате попадания снаряда в жилой дом в Алчевске в Луганской Народной Республике (ЛНР) пострадали 14 человек, из них четверо детей. Кроме того, известно об одном погибшем.

По данным генпрокуратуры, обстрел совершили боевики вооруженных формирований Украины. По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 439 УК ЛНР («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») и ст. 440 УК ЛНР («Геноцид»).

Также в этот день в Штабе территориальной обороны ДНР сообщали, что за сутки в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли пять мирных жителей, еще 31 человек получил ранения. Так, в этот день была обстреляна больница № 17 в Куйбышевском районе Донецка.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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