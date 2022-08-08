Экс-депутату Редькину дали девять месяцев ограничения свободы за убийство

Бывшего депутата законодательного собрания Камчатского края, предпринимателя Игоря Редькина приговорили к девяти месяцам ограничения свободы и штрафу за убийство человека. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по краю.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на девять месяцев со штрафом 200 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Редькин обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), а также п. «а» и «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства»).

Как установило следствие, экс-депутат во время незаконной охоты на медведя, применив карабин с тепловизионным прицелом, обнаружил цель, которая, по его словам, имела визуальное сходство с особью бурого медведя.

«Не исключив для себя возможность выстрела по человеку, он произвел не менее трех прицельных выстрелов в район свалки по неясно различимой цели. В результате одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который в этот момент находился на расстоянии около 274 метров от стрелявшего и был занят сбором металлолома», — сказали в следственном управлении.

10 августа 2021 года Редькин признался в том, что случайно застрелил человека. Как рассказал предприниматель, он узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь. Из-за опасений, что кто-то из жителей пострадает от дикого зверя, Редькин с ружьем пошел прогонять животное.

В сумерках он совершил выстрел, целясь в медведя. Однако позднее Редькин узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице.

На следующий день суд Камчатки арестовал бизнесмена на два месяца. Мерой пресечения был избран домашний арест.

13 августа 2021 года сообщалось, что Редькину предъявили обвинение в умышленном убийстве. Однако следствие также проверяло версию обвиняемого о совершении убийства по неосторожности.