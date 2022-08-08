Реклама
Прямой эфир
Мир
Siemens заявила о планах продолжать обслуживание турбин для «Северного потока»
Мир
В Южной Осетии состоялась акция памяти по погибшим в августовской войне 2008 года
Мир
В МИД РФ выступили в пользу восстановления режима перемирия вокруг Газы
Авто
За первую неделю августа в России было куплено 12 тыс. новых машин
Мир
МИД допустил ответные меры против Латвии из-за принуждения россиян к осуждению СВО
Экономика
Первый турецкий сухогруз доставил зерно с Украины в порт назначения
Авто
Ввоз машин с пробегом через таможню Владивостока увеличился на 33%
Мир
Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Светлодарска
Мир
Китай объявил о продолжении учений у берегов Тайваня
Мир
В Запорожской области заявили, что регион навсегда выходит из состава Украины
Мир
На шахте «Самсоновская-Западная» в ЛНР произошел пожар
Мир
В Хельсинки снесли подаренный Финляндии СССР памятник «Мир во всем мире»

Экс-депутату Редькину дали девять месяцев ограничения свободы за убийство

0
Фото: СК РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшего депутата законодательного собрания Камчатского края, предпринимателя Игоря Редькина приговорили к девяти месяцам ограничения свободы и штрафу за убийство человека. Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по краю.

Бойня в тихий час: под Ульяновском совершено массовое убийство в детском саду
Жертвами трагедии стали минимум четыре человека, еще один получил ранения

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на девять месяцев со штрафом 200 тыс. рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Редькин обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), а также п. «а» и «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства»).

Как установило следствие, экс-депутат во время незаконной охоты на медведя, применив карабин с тепловизионным прицелом, обнаружил цель, которая, по его словам, имела визуальное сходство с особью бурого медведя.

«Не исключив для себя возможность выстрела по человеку, он произвел не менее трех прицельных выстрелов в район свалки по неясно различимой цели. В результате одна из пуль попала в 30-летнего местного жителя, который в этот момент находился на расстоянии около 274 метров от стрелявшего и был занят сбором металлолома», — сказали в следственном управлении.

10 августа 2021 года Редькин признался в том, что случайно застрелил человека. Как рассказал предприниматель, он узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь. Из-за опасений, что кто-то из жителей пострадает от дикого зверя, Редькин с ружьем пошел прогонять животное.

В сумерках он совершил выстрел, целясь в медведя. Однако позднее Редькин узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице.

На следующий день суд Камчатки арестовал бизнесмена на два месяца. Мерой пресечения был избран домашний арест.

13 августа 2021 года сообщалось, что Редькину предъявили обвинение в умышленном убийстве. Однако следствие также проверяло версию обвиняемого о совершении убийства по неосторожности.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022