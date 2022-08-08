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На шахте «Самсоновская-Западная» в ЛНР произошел пожар

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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На подземном участке шахты «Самсоновская-Западная» в ЛНР в ночь на 8 августа случился пожар, сообщает пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики.

«По сообщению диспетчера шахты «Самсоновская-Западная» в сборном конвейерном штреке 956 м произошло возгорание», — рассказали в ведомстве.

Согласно сообщению министерства, пожар начался в районе 02:10 по местному времени (совпадает с мск).

На момент его начала в шахте было 74 человека, из них семеро находились на аварийном участке. Все горнорабочие самостоятельно вернулись на поверхность. О пострадавших не сообщается.

По данным на 06:00 спасатели продолжали вести противопожарные работы. Информации о ликвидации пожара не поступало.

Ранее, 31 июля, Министерство угля и энергетики ДНР сообщило, что 72 шахтера оказались без света в шахте имени Скочинского после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Позднее появилась информация, что все горняки из обесточенной шахты были спасены.

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