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Быстрее всего в новостройках бизнес-класса дорожают однокомнатные квартиры 

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За год быстрее всего в новостройках бизнес-класса в Москве подорожали однокомнатные квартиры. За четыре квартала средняя стоимость однокомнатной квартиры выросла на 16% и превысила 20 млн рублей. Об этом «Известиям» рассказали аналитики «Метриум»

В абсолютном выражении однокомнатные квартиры стали дороже на 2,7 млн рублей.

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Во II квартале 2022 года средняя стоимость квартиры в новостройках бизнес-класса в Москве достигла 29,1 млн рублей, что на 8% больше, чем в аналогичный период 2021 года. Динамика роста цен была неоднородной у разных типов квартир.

Немного медленнее, чем у однокомнатных, росла средняя стоимость трехкомнатных квартир. Во II квартале 2022 года она достигла 39,8 млн рублей, что на 15% больше, чем в аналогичный период 2021 года (34,7 млн рублей). В абсолютном выражении цена трехкомнатной квартиры в среднем увеличилась на 5,2 млн рублей.

Между тем двухкомнатные квартиры подорожали за прошедший год на 11%, до 29 млн рублей. Их средняя стоимость выросла на 2,9 млн рублей. Расценки на студии в среднем увеличились на 10%, до 12,9 млн рублей, что на 1,1 млн рублей больше, чем во II квартале 2021 года.

«Быстрый рост цен на однокомнатные квартиры в новостройках бизнес-класса может быть связан с их инвестиционной привлекательностью. Их можно быстро перепродать, при этом входной порог сравнительно приемлемый для инвесторов с разным бюджетом. Также эти квартиры пользуются высоким спросом у надежных арендаторов, что позволяет инвесторам заработать на их сдаче», — сказал коммерческий директор компании «Кортрос-Москва» Дмитрий Железнов.

Средняя площадь квартир в продаже в новостройках бизнес-класса за прошедший год не изменилась, как, например, в новостройках комфорт-класса, где цены выросли, а размер квартир заметно уменьшился. В новостройках бизнес-класса, как и год назад, средняя площадь студии составляет порядка 28 кв. м, однокомнатной квартиры — 45 кв. м, а двухкомнатной — 69 кв. м. Заметно сократилась средняя площадь только трехкомнатных квартир, которые стали меньше на 2,3 кв. м (96 кв. м).

«В 2021–2022 годах мы наблюдали рост интереса клиентов к большим квартирам — на фоне выгодных условий по ипотеке. В основном это были обычные клиенты без инвестиционных целей. Они интересовались семейным жильем на долгие годы», — отметила генеральный директор компании «Ривер Парк» Лариса Швецова.

Во II квартале 2022 года аналитики «Метриум» зафиксировали замедление темпов прироста цен на квартиры в новостройках бизнес-класса. Средняя стоимость такого жилья за квартал уменьшилась на 1%. Студии за прошедшие три месяца прибавили в цене 2%, а однокомнатные квартиры потеряли 3%. Средняя стоимость двух- и трехкомнатных квартир за квартал не изменилась.

«Ситуация в экономике постепенно стабилизируется, а условия ипотечного кредитования в целом стали такими же, как в конце 2021 года, то есть достаточно привлекательными для потенциальных клиентов. Мы ожидаем, что спрос вновь начнет расти в ближайшее время, а вместе с ним и цены, но скорее всего не столь быстрыми темпами, как в прошедший год», — сказала управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Как рассказали «Известиям» ранее, в августе, архитекторы проектной компании WE-ON, более половины квартир в запроектированных новостройках Москвы в 2022 году составляют малоформатные юниты.

Чаще всего это студии площадью от 22 до 24 кв. м либо двухкомнатные квартиры евроформата — «евродвушки» площадью от 37 до 39 кв. м.

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