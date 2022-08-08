Один человек пострадал при хлопке газа на рынке в Астрахани
Хлопок газа произошел на городском рынке в Астрахани. Как сообщили в региональном главке МЧС, пострадал один человек.
Инцидент произошел утром в понедельник, 8 августа, возле одного из торговых павильонов в Трусовском районе города. За хлопком возгорания не последовало.
На месте работают спецслужбы, привлечено семь человек и две единицы техники.
«Пострадавшая женщина 1999 г. р. госпитализирована в АМОКБ. Организовано взаимодействие с компетентными службами», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее, 31 июля, в Трусовском районе Астрахани загорелись внутренняя отделка парикмахерской и вещи. При пожаре пострадала женщина 1989 года рождения. Она была госпитализирована. По предварительной информации, причиной происшествия стал поджог.