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Китай призвал США отбросить иллюзии о контроле над страной с помощью Тайваня
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Китай призвал США отбросить иллюзии о контроле над страной с помощью Тайваня

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jose Lopes Amaral
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Китай призывает США отбросить иллюзии о контроле над страной с помощью Тайваня. Об этом 8 августа заявил официальный представитель минобороны КНР У Цянь.

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«Мы призываем американскую сторону действительно уважать основные интересы и опасения Китая, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем, и не следовать всё дальше и дальше по ошибочному пути», — приводит его слова оборонное ведомство КНР.

Тогда же У Цянь заявил, что Вашингтон полностью спровоцировал и единолично создал нынешнюю напряженную ситуацию в Тайваньском проливе. По его словам, это произошло после визита спикера палаты конгресса США Нэнси Пелоси.

Накануне глава МИД Китая Ван И заявил, что США спланировали визит Пелоси на Тайвань с целью создания кризиса на полуострове для наращивания военного присутствия в регионе.

Спикер палаты представителей прибыла на Тайвань 2 августа и назвала свой визит «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». Поездка стала первым официальным визитом на остров спикера палаты представителей США за последние 25 лет.

4 августа Народно-освободительная армия Китая начала масштабные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. В тот же день в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США, без визита спикера события пошли бы иначе.

Пекин выразил Вашингтону решительный протест относительно визита политика. МИД КНР сообщил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников в соответствии с законами страны.

Также Китай приостановил сотрудничество с США по ряду направлений. В частности, заморожены переговоры по вопросу изменения климата и борьбе с незаконной миграцией, сотрудничество по вопросам судопроизводства и юстиции, а также борьбы с наркоторговлей и международной преступностью.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы «Гоминьдана» во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов.

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