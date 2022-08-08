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«Ъ»: генпрокурор РФ заявил, что «Азов» использует запрещенные методы ведения войны

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Члены группировки «Азов» (запрещена в РФ) прибегают к запрещенным методам ведения войны, их многочисленные преступления можно сравнить с действиями немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью для газеты «Коммерсант».

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Он отметил, что в показаниях самих боевиков среди совершенных ими деяний указываются такие, как пытки и убийства мирных граждан, в том числе малолетних детей, минирование объектов гражданской инфраструктуры, а также умышленные нападения на гражданские объекты.

Как уточнил Краснов, надзорным ведомством установлены факты-свидетельства почитания «азовцами» идеологии фашизма, в частности, использование нацистской символики и соответствующих лозунгов.

Ранее, 2 августа, Верховный суд РФ признал украинскую радикальную националистическую группировку «Азов» запрещенной в России террористической организацией. Во время заседания правозащитники и журналисты представили свидетельства зверских преступлений боевиков.

После признания формирования террористическим «азовцы» могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации, что влечет более серьезные сроки наказания. Так, для участников террористической группировки согласно УК РФ предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов — от 15 до 20 лет.

До этого, в мае, в распоряжении «Известий» оказались уникальные снимки боевиков «Азова» с нацистской символикой. На кадрах можно увидеть символы группировки, а также символику нацистской 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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