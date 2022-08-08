Экс-советник Борреля Точчи: страны ЕС потребуют от Украины уступок России

Ряд стран Евросоюза (ЕС) могут принять позицию Москвы и призвать Украину пойти на определенные уступки для скорейшего заключения мира. Таким предположением в пятницу, 5 августа, поделилась бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи.

«Главной угрозой европейской коалиции может стать <...> сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», — заявила она в публикации для Foreign Affairs.

По словам Точчи, в случае усугубления энергокризиса в еврозоне такой вариант развития событий кажется весьма реалистичным.

В свою очередь экс-представитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер 6 августа заявил, что ЕС, Украине и России предстоит столкнуться с тяжелыми временами. Он указал на то, что спецоперация по защите Донбасса может продолжиться и летом 2023 года.

Ранее, 3 августа, журналисты The Wall Street Journal спрогнозировали, что с наступлением зимы странам ЕС придется конкурировать с Азией за поставки российского газа.

До этого, 25 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к прекращению экспорта газа из России. Она заявила, что действовать нужна как можно скорее, поскольку от этого зависит энергобезопасность региона.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что отказ Запада от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов вредит экономике многих государств. По его словам, инфляция и рост цен в ряде стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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