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Три человека погибли и двое пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии

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Фото: ГУ МВД по Кабардино-Балкарии
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Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП в Кабардино-Балкарии. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщили в пресс-службе МВД региона.

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Авария произошла накануне около 20:30 (мск) в Терском районе республики. Автомобили ВАЗ-2112 и ВАЗ-2106 столкнулись лоб в лоб.

«В результате столкновения 44-летний водитель «шестерки», его 52-летний пассажир и 59-летний мужчина-пассажир «двенадцатой» получили травмы, несовместимые с жизнью. Водителю ВАЗ-2112 и женщине-пассажиру данной автомашины оказывают помощь медики», — говорится в сообщении МВД.

На месте происшествия работают следователи, движение транспорта не перекрывалось.

7 августа в Крыму автомобиль сорвался с обрыва в море. Находившиеся в салоне пассажиры получили травмы разной степени тяжести. По словам спасателей, женщина находится в критическом состоянии, тогда как мужчина пострадал меньше и даже мог самостоятельно передвигаться после аварии

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