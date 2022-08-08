Врачи предупредили о побочных действиях шампуней от перхоти

Шампуни от перхоти могут оказывать негативное воздействие на кожу головы за счет содержащихся в них веществ. Об этом рассказали врачи-специалисты в беседе с «Лентой.ру».

По словам управляющего директора ГК NATURA SIBERICA Александры Пуриги, излечить перхоть, вызванную одной из разновидностей грибка Malassezia, могут не все шампуни.

«Есть шампуни, которые создают пленку на коже головы, тем самым не позволяя чешуйкам отслаиваться. Позитивный эффект от средства, как правило, заканчивается с окончанием его применения», — сказала она.

Разрушающими микробиом свойствами обладает противогрибковый препарат триклозан, что находится в составе некоторых шампуней и неблагоприятно сказывается на состоянии кожи головы.

Врач-трихолог клиники по пересадке волос FUE Clinic Татьяна Качанова отметила, в свою очередь, что сульфаты, которые помогают расщепить жир и тщательно промыть голову, способны оказывать агрессивное воздействие. В частности, эти вещества лишают волосы блеска, раздражают чувствительность кожи.

Как сказала Качанова, шампуни начнут помогать только после двух-трех минут нахождения на волосах. При этом смывать средство лучше теплой водой, чтобы не раздражать кожу головы.

22 июля врач-педиатр Екатерина Кирюшина предупредила, что лечение вшей керосином чревато ожогами кожи головы и аллергией. Лечение педикулеза подразумевает в том числе восстановление раздраженной кожи головы, а керосин оказывает обратный желаемому эффект, уточнила она.

Ранее, 8 марта, врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Мария Проскурина рекомендовала сушить волосы феном при температуре 70–80 градусов и не подносить фен вплотную. В противном случае, уточнила специалист, возможно получить сухую кожу головы.