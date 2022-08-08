В Совфеде заявили о потере доверия к ЕС из-за конфискации имущества

У российских физлиц и организаций, которые попали в ограничительный список ЕС, осталось чуть больше трех недель на то, чтобы задекларировать там свои европейские активы. Согласно недавним поправкам в санкционный механизм, в противном случае, когда Евросоюз обнаружит имущество сам, оно будет конфисковано.

В российском истеблишменте считают, что возможная конфискация только осложнит отношения Евросоюза с РФ.

Так, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» напомнил, что президент давно предлагал закрывать счета за рубежом и переводить в Россию свои активы, потому что «замучаетесь пыль глотать, отбивая свое имущество».

«Это классический западный грабеж. Всё же покупалось «по-белому» — всё декларировалось, предоставлялись источники происхождения средств. Вот как они себе представляют нормализацию отношений с нашей страной после таких шагов? Мы им просто перестанем доверять», — отметил он.

Сенатор предположил, что Россия тоже могла бы конфисковывать имущество стран Евросоюза на территории РФ.

«Но я думаю, что это путь в никуда. Мне очень горько, что европейцы оказались на поверку непорядочными партнерами», — резюмировал политик.

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По средствам угрозы: ЕС может конфисковать активы подсанкционных россиян