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Handelsblatt: Европа отбирает газ у развивающихся стран ради отказа от поставок из России

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Европейские государства нацелились на запасы топлива развивающихся стран, чтобы обеспечить собственные энергетические нужды. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

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В публикации подчеркивается, что своими действиями Европа провоцирует кризис в регионах третьего мира. И всё это — ради сокращения зависимости от экспорта газа из РФ.

Западные компании «переманивают» поставщиков СПГ, вынуждая их отворачиваться от прежних клиентов, которые нуждаются в ресурсах не меньше. Так, в Бангладеше электроснабжение работает с перебоями даже в больницах. В то же время Пакистан переживает один сбой за другим.

«ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам», — заключает автор статьи.

6 августа журналисты The Wall Street Journal предположили, что с наступлением зимы странам Евросоюза придется столкнуться с Азией в борьбе за поставки газа из РФ. Противостояния с Европой спровоцируют экономический подъем в Китае после карантина, связанного с COVID-19 или холодная зима в Азии, полагают они.

Позже эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал прогноз The Wall Street Journa. Он уточнил, что поставщик СПГ продает ресурс тем, кто предлагает более высокую цену. В настоящее время газ поставляют на европейский рынок в обход Азии, потому что там цена выше.

До этого, 25 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. Она призвала действовать как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Еще в апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает.

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