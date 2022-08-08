Президент Мексики прибыл к месту обвалившейся шахты

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в воскресенье, 7 августа, посетил шахту Лас-Кончатос, где уже несколько дней находятся под завалами девять человек. Об этом сообщил телеканал Milenio.

«Они [сотрудники спецслужб] должны сделать всё, чтобы спасти их [горняков] <...> Я надеюсь, что это произойдет как можно скорее», — заявил глава государства.

По словам очевидцев, Обрадор провел на месте происшествия чуть больше часа. Он отказался от встречи с родственниками пострадавших и не дал развернутых комментариев по поводу случившегося. Предполагается, что визит президента должен был ускорить работу спецслужб.

Обрушение на угольной шахте Лас-Кончатос произошло 3 августа, после этого скважину затопило грунтовыми водами.

Одному из десяти находившихся в шахте горняков удалось выбраться. Спасатели надеются, что остальные попали в воздушный пузырь и смогли уйти вглубь шахты.

В настоящий момент к ликвидации завалов привлекли более 500 гражданских и военных специалистов, а также 70 автомобилей. С помощью двух десятков погружных насосов из шахты откачивают воду. Уровень затопления уже удалось снизить до 10 м (глубина самой шахты составляет 60 м).

Отмечается, что из скважины добывался уголь для производства электроэнергии на объектах Федеральной комиссии по электроэнергетике в муниципалитете Нава. В непосредственной близости от шахты Лас-Кончатос протекает река, что делает подземные работы в данном районе особенно опасными.