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Зеленский назвал проведение референдумов условием отказа от переговоров

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к аудитории своего Telegram-канала с заверениями относительно того, что переговорный процесс между Киевом и Москвой не возобновится при проведении референдумов на территории регионов, подконтрольных российской армии. Соответствующее видеообращение опубликовано 7 августа.

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По его словам, российская сторона должна понимать, что наладить диалог с Киевом не получится, если уже подконтрольные на данный момент территории Украины начнут процесс по вхождению в состав России.

Зеленский добавил, что силы ВСУ в настоящее время сосредоточены на территориях Авдеевки, Песков, Марьинки, Бахмута в ДНР, озабоченность вызывает и Харьковская область.

Украинский лидер подчеркнул нужду Киева в очередных поставках западного вооружения.

Ранее, 6 августа, сообщалось, что над радиотелевизионном центре в городе Днепрорудное в Запорожской области установили российский флаг. Накануне член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов заявил, что киевскому режиму пора оставить свои иллюзии насчет захвата освобожденных территорий.

Указ об избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав РФ был подписан 23 июля. Согласно решению главы областной администрации, избирательная комиссия сформирована в Энергодаре.

В конце мая сообщалось, что Херсонская область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ.

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