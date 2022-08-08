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FP сравнил расходы Запада на помощь Киеву с выплатами Москве за газ

FP: Запад дал на помощь Украине $11 млрд, что меньше выплат России за поставки газа
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Запад выделил $11 млрд на помощь Украине, что меньше выплат за поставки российских энергоресурсов. Об этом 4 августа пишет журнал Foreign Policy.

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Отмечается, что Кильский институт мировой экономики подсчитал, что западные партнеры обещали предоставить Украине $31 млрд. При этом Киев получил лишь треть от обещанной суммы.

«На сегодняшний день общий объем оказанной помощи составляет около $11 млрд, что по-прежнему на порядок меньше той суммы, которую получила Россия за свои углеводороды за тот же период», — говорится в материале издания.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что правительство США готовится направить Украине очередной пакет военной помощи в размере $1 млрд.

Накануне в описании к документальному фильму журналистов телеканала CBS говорилось, что большая часть поставляемого на Украину западного оружия, около 70%, не доходит до фронта боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечалось, что большая часть оружия и военного снаряжения направляется к границе Польши, где союзники США и НАТО быстро переправляют его через границу. Контроль американской стороны заканчивается, когда военная помощь попадает в руки украинских чиновников.

До этого, 30 июля, в статье для The National Interest эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон выразили мнение, что американские власти должны склонить Украину к завершению конфликта. В частности, отмечалось, что США и НАТО должны дать четко понять Украине, что Запад ожидает от Киева разрешения ситуации при помощи дипломатии, иначе прекратятся поставки оружия и финансовые транши.

Между тем австрийский политик, кандидат в президенты страны Геральд Гросс 2 августа заявил, что европейские лидеры ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения санкций в отношении России.

6 августа журналисты The Wall Street Journal поделились прогнозом, что в преддверии зимы странам Евросоюза придется столкнуться с Азией в борьбе за поставки газа из РФ. Противостояние с Европой спровоцируют экономический подъем в Китае после карантина, связанного с COVID-19, или холодная зима в Азии, полагают они.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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