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Посольство РФ призвало журналистов США прекратить русофобию

Посольство РФ призвало журналистов США прекратить русофобские измышления насчет ударов по ЗАЭС
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Американским журналистам следует прекратить необоснованно обвинять Россию в атаках на Запорожскую АЭС, подобные заявления проявлением русофобии. Об этом заявили в понедельник, 8 августа, в посольстве России в США.

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«Призываем <...> американских журналистов прекратить горланить русофобские измышления», — говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве отметили, что реальное положение обстоит таким образом, что именно ВСУ выпускают артиллерийские снаряды по территории указанного объекта. Российские же военные предпринимают действия по прикрытию станции, чтобы критически важная инфраструктура не пострадала.

Также отмечается, что своими обстрелами АЭС в Запорожской области украинская сторона подвергает не только Украину, но и всю Европу угрозе ядерной безопасности.

Все свои провокации, уточнили в посольстве РФ в Вашингтоне, Киев совершает лишь с целью дискредитировать Россию.

Украинские военные произвели очередной обстрел Запорожской АЭС в ночь на 7 августа. Выстрелы были совершены из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» снарядами калибра 220 мм. В результате поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища.

До этого ВСУ дважды с разницей в несколько часов нанесли удары по АЭС в Энергодаре Запорожской области. 5 августа около 15:00 войска Украины обстреляли станцию, повредив линии электропередачи. Кроме того, в результате действий ВСУ разгорелся пожар.

Спустя несколько часов ВСУ вновь нанесли удар по Запорожской АЭС. В этот раз снаряды попали на промышленную площадку станции.

Как заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, обстрелы ВСУ ядерных объектов на Украине могут привести к катастрофе, подобной чернобыльской, складывается очень опасная ситуация. По его словам, российская сторона согласна с продолжением деятельности МАГАТЭ на ЗАЭС и прорабатывает визит специалистов на станцию, однако в последний момент секретариат ООН поездку «фактически сорвал».

Россия продолжает начатую 24 февраля операцию по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения обстановки в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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