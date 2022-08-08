Фильм «Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» по кассовым сборам в США

Фильм «Топ Ган: Мэверик» собрал $662 млн на внутреннем рынке США и превзошел «Титаник» по этому показателю. Об этом 7 августа сообщает Variety.

Таким образом новый фильм с Томом Крузом стал седьмой картиной в рейтинге самый кассовых картин в американском кинопрокате.

При этом в списке мирового проката лента располагается на 13-й строчке с результатом в $1,35 млрд, уступая, в частности, киноэпопее Джеймса Кэмерона ($2,2 млрд).

Ранее, 4 июля, сообщалось, что фильм «Топ Ган: Мэверик» собрал $290 млн и стал самым кассовым фильмом в американском прокате в карьере Тома Круза.

До этого, 27 апреля, певица Леди Гага анонсировала саундтрек к фильму «Топ Ган: Мэверик». Песня получила название Hold My Hand, ее обложка, по словам самой артистки, — это «любовное письмо миру».

Гага рассказала, что всё время старалась усовершенствовать трек и «сделать его нашим» в трудное для всего мира время.

«Топ Ган: Мэверик» — американский боевик режиссера Джозефа Косински, являющийся продолжением фильма «Лучший стрелок» 1986 года, принесшего Тому Крузу мировую известность. Мировая премьера фильма состоялась 28 апреля в Лас-Вегасе в рамках фестиваля CinemaCon. Международная премьера картины прошла на 75-м Каннском кинофестивале 18 мая, а 27 мая фильм вышел в мировой прокат.