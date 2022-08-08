Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирены тревоги сработали в Израиле после вступления в силу перемирия
Мир
Премьер Израиля заявил о достижении целей операции в секторе Газа
Мир
В Мелитополе российские системы ПВО отразили атаку со стороны ВСУ
Мир
Посольство РФ призвало журналистов США прекратить русофобию
Мир
Зеленский назвал референдумы условием отказа от переговоров с Россией
Мир
Почти 40% американцев не захотели переизбрания Байдена или Трампа
Мир
Посольство РФ увидело ядерную угрозу в действиях ВСУ на Запорожской АЭС
Мир
В конгрессе США назвали мошенничеством поставки оружия на Украину
Мир
Байден заявил о поддержке со стороны США права Израиля на самозащиту
Мир
Немецкий политик допустил беспорядки в стране на фоне кризиса
Мир
В Минобороны РФ сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Мир
Генсек ООН приветствовал объявление о прекращении огня в секторе Газа

Байден заявил о поддержке со стороны США права Израиля на самозащиту

0
Фото: REUTERS/Mohamad Torokman
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США поддерживают право Израиля на самозащиту. Об этом в воскресенье, 7 августа, заявил американский лидер Джо Байден на фоне прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Срок угодности: почему Израиль и Палестина подошли к перемирию с огнем
Стороны согласовывают условия деэскалации, но при этом продолжают обстрелы

«Я давно и неизменно поддерживаю обеспечение Израилем собственной безопасности, включая его право на защиту от нападений. В последние дни Израиль защищал свой народ от беспорядочных ракетных обстрелов со стороны террористической группировки «Палестинский исламский джихад» (запрещенная в РФ организация. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент США выразил гордость за оказание поддержки израильской системе противовоздушной обороны «Железный купол», которая «перехватила сотни ракет и спасла бесчисленное количество жизней».

Ранее в этот день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал объявление об установлении режима прекращения огня в секторе Газа и призвал все стороны соблюдать его.

Режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта начал действовать с 23:30 воскресенья, 7 августа. В пресс-службе израильского премьер-министра Яира Лапида отмечали, что страна оставляет за собой право применить силу для урегулирования конфликтов в случае несоблюдения режима прекращения огня.

Посредником при заключении перемирия между группировкой «Исламский джихад» с Израилем выступил Египет.

Между тем на юге Израиля в ночь на 8 августа сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.

Как заявил ранее в этот день израильский премьер-министр Яир Лапид, военная операция «Рассвет» находится на завершающей стадии.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что, по данным на 7 августа, число погибших в ходе конфликта выросло до 41 человека. Скончались в том числе 15 детей и четыре женщины, еще 311 человек получили ранения.

Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» 5 августа. Были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава. Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022