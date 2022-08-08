Байден заявил о поддержке со стороны США права Израиля на самозащиту

США поддерживают право Израиля на самозащиту. Об этом в воскресенье, 7 августа, заявил американский лидер Джо Байден на фоне прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

«Я давно и неизменно поддерживаю обеспечение Израилем собственной безопасности, включая его право на защиту от нападений. В последние дни Израиль защищал свой народ от беспорядочных ракетных обстрелов со стороны террористической группировки «Палестинский исламский джихад» (запрещенная в РФ организация. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Кроме того, президент США выразил гордость за оказание поддержки израильской системе противовоздушной обороны «Железный купол», которая «перехватила сотни ракет и спасла бесчисленное количество жизней».

Ранее в этот день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал объявление об установлении режима прекращения огня в секторе Газа и призвал все стороны соблюдать его.

Режим прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта начал действовать с 23:30 воскресенья, 7 августа. В пресс-службе израильского премьер-министра Яира Лапида отмечали, что страна оставляет за собой право применить силу для урегулирования конфликтов в случае несоблюдения режима прекращения огня.

Посредником при заключении перемирия между группировкой «Исламский джихад» с Израилем выступил Египет.

Между тем на юге Израиля в ночь на 8 августа сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле.

Как заявил ранее в этот день израильский премьер-министр Яир Лапид, военная операция «Рассвет» находится на завершающей стадии.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что, по данным на 7 августа, число погибших в ходе конфликта выросло до 41 человека. Скончались в том числе 15 детей и четыре женщины, еще 311 человек получили ранения.

Израиль начал операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад» 5 августа. Были нанесены удары по сектору Газа, в приграничных районах в тылу Израиля объявлено особое положение.

В результате израильской операции был ликвидирован один из командиров «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари, командовавший военным крылом группировки «Бригады аль-Кудс» в северной части анклава. Также сообщалось о ликвидации еще одного высокопоставленного командира радикального палестинского движения — члена военного совета и командира южного региона Халеда Саида Мансура.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.