Экс-советник Борреля предрекла поддержку РФ со стороны ряда стран ЕС

Некоторые страны ЕС могут перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок Москве. Об этом 5 августа написала бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи в статье для журнала Foreign Affairs.

По ее словам, завершение активной фазы боевых действий может стать причиной раскола в рядах Евросоюза по вопросу поддержки Киева.

«На самом деле главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, вероятно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам», — считает Точчи.

Она подчеркнула, что вероятность этого сценария будет более высокой в случае усугубления энергокризиса в Европе.

Между тем бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер 6 августа заявил, что Евросоюз (ЕС), Украину и Россию ждут тяжелые времена.

Он призвал государства понять, что сверхтяжелые времена еще впереди. Он полагает, что спецоперация по защите Донбасса может продолжиться и летом 2023 года.

Ранее, 3 августа, журналисты The Wall Street Journal спрогнозировали, что в преддверии зимы странам ЕС придется столкнуться с Азией в борьбе за поставки газа из РФ.

До этого, 25 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. Она призвала действовать как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что отказ Запада от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов вредит экономике многих государств. По его словам, инфляция и рост цен в ряде стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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