Генпрокурор России Краснов объяснил признание «Азова» террористической организацией

Группировка «Азов» (запрещена в РФ) была признана в РФ террористической организацией на основании многочисленных преступлений, совершаемых ее участниками в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью для газеты «Коммерсант».

По его словам, «Азовцы» используют запрещенные методы войны. Согласно показаниям очевидцев, боевики принимали непосредственное участие в пытках и убийствах мирных граждан, включая малолетних детей, умышленных нападениях на гражданские объекты, минировании объектов гражданской инфраструктуры

«Преступления, совершенные боевиками «Азова», могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны. Мы установили факты, свидетельствующие о том, что боевиками «Азова» взяты за основу труды идеологов фашизма, включая нацистскую символику и лозунги», — заявил генпрокурор.

Краснов также подчеркнул, что правозащитники, журналисты и общественные деятели представили свидетельства экстремистской и террористической деятельности группировки. Собранные материалы позже были использованы на судебном заседании по иску против «Азова».

Ранее, 2 августа, стало известно, что Верховный суд РФ признал украинскую радикальную националистическую группировку «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

Между тем 6 августа появилась информация о том, что нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по СИЗО в Еленовке Донецкой Народной Республики (ДНР) убил около 20 боевиков полка «Азов» перед тем, как они должны были предстать перед судом региона.

3 августа замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что вооруженные формирования Украины нанесли удар по СИЗО в Еленовке сразу после того, как пленные боевики полка «Азов» начали давать показания. Приказ поступил из Киева — когда стало ясно, что на допросах разоблачают их преступления, в том числе в отношении гражданских.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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