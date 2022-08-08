В Мелитополе российские системы ПВО отразили атаку со стороны ВСУ

Российские системы ПВО отразили атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мелитополе, сообщает в понедельник, 8 августа, корреспондент «РИА Новости».

Отмечается, что украинские войска выпустили две ракеты примерно в 00:30 ночи.

Сообщается также, что в районе железнодорожного вокзала нет электричества.

Ранее, 4 августа, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинские военные осуществили ракетную атаку на Херсон, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Он уточнял, что попаданий по мостам и прочей инфраструктуре нет.

Как уточнил Стремоусов целью атаки ВСУ мог стать Антоновский мост через Днепр, который связывает город Херсон с областью.

До этого, 30 июля, глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что система ПВО Херсонской области отразила все удары украинских военных из ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Каховской гидроэлектростанции. Станция продолжает работу в штатном режиме, уточнил он.

Кроме того, 28 июля ПВО перехватили над Херсонской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» и HIMARS. Как отметили в МВД региона, снаряды украинских войск были перехвачены накануне над селами области и самого города Херсона.

24 июля, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов сообщил о попытке ВСУ нанести удар по Мелитополю. ПВО России отразили атаку, воздушная цель была уничтожена, добавил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе обострилась в февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью.

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