Семь человек эвакуированы из-за пожара на прогулочном катере в Японии

У полуострова Миура в японской префектуре Канагава произошел пожар на прогулочном катере, эвакуированы семь человек. Об этом сообщает 7 августа телеканал NHK.

Отмечается, что после 15:30 по местному времени (09:30 по мск) в пожарную часть поступило сообщение о том, что у побережья полуострова поднимается черный дым.

Семь человек на борту были спасены, их эвакуировали на соседнее судно. Пострадавших в результате пожара нет.

Катер выгорел практически полностью. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, проводится проверка.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Ранее, 26 июня, на грузовом судне «Ангара» с 25 россиянами на борту, которое шло в Японском море у берегов японской префектуры Исикава, произошло возгорание. Все члены экипажа эвакуированы на шлюпках.

По предварительной информации, огонь вспыхнул в подержанной машине, которая находилась в грузовом отсеке.

До этого, в апреле, сообщалось о возгорании крупного судна на реке Лена в Якутске, пострадавших не было.