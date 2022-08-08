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МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым ВС РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили смелость и решительность капитана Алима Темботова, который неоднократно лично принимал участие в доставке материальных средств на линию боевого соприкосновения, а также выполнял работы в близких к территориям нахождения противника районах.

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По информации ведомства, во время выполнения очередного задания колонна с продовольствием и горюче-смазочными материалами, которой руководил Темботов, подверглась нападению со стороны украинской диверсионной группы численностью до десяти человек. Капитан организовал вывод из-под огня машин с горюче-смазочными материалами, а сам, заняв выгодную огневую позицию, приступил к отражению нападения.

В результате действия Темботова украинские националисты не смогли прервать снабжение российских войск на передовой.

В качестве другого примера грамотного и профессионального выполнения боевых задач в Минобороны привели старшину Николя Попова, который, будучи водителем мотострелкового подразделения, с начала спецоперации в условиях, сопряженных с риском для жизни, выполнял задачи по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим.

Украинские националисты предприняли попытку уничтожения колонны российской автомобильной техники, нанеся удар с применением реактивной артиллерии. В составе колонны двигалась машина Попова. Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, старшина своевременно вывел свой автомобиль
с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив ее поражения националистами и подрыва боекомплекта, уточнили в ведомстве.

Кроме того, в ходе обстрела один из военнослужащих получил осколочные ранения. Попов оттащил на себе раненого товарища в укрытие, оказал первую медицинскую помощь, затем передал медперсоналу для дальнейшей эвакуации в медицинский пункт.

Начальник медицинской службы батальона второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики прапорщик Мария Олеськив, продолжили в МО РФ, поделилась, что пошла служить в Народную милицию в 2014 году, когда начались обстрелы городов артиллерией ВСУ. По ее словам, было невыносимо слышать, как от страха плачет ее ребенок.

Начинала с рядового, а после боев в Дебальцево за проявленное мужество Марию Олеськив повысили до старшины мотострелковой роты. Позднее служила старшиной разведывательной роты, командиром взвода обеспечения батальона.

В 2018 году Олеськив сделала перерыв в службе и занялась мирной жизнью, но как только началась спецоперация, без раздумий вернулась в строй, возглавив медицинскую часть батальона одной из бригад армейского корпуса Народной милиции ЛНР.

Медики ежедневно обходят окопы, осматривают бойцов, оказывая первую медицинскую помощь. Это совсем не просто, если учитывать, что ВСУ преднамеренно бьют и по машинам с красным крестом, и по медикам.

Олеськив считает, что главная задача ее и ее подчиненных — в кратчайшее время довести раненого до расположения медицинского взвода и дальше доставить в госпиталь. На счету этой хрупкой женщины десятки спасенных жизней бойцов ЛНР.

Ранее, 7 августа, стало известно, что российские военные уничтожили в Николаевской области арсенал с 45 т боеприпасов, которые армия Украины получила от стран НАТО. Отмечалось также, что в рамках контрбатарейной борьбы подавлены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий «Мста-Б».

Кроме того, в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ уничтожили более 100 националистов, которые находились в Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада. Уточнялось, что ВКС России нанесли удар по пункту дислокации 72-й украинской бригады в Артемовске, уничтожено до 130 военнослужащих.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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