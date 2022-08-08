Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Курильских островов

Сейсмологи зарегистрировали у берегов Курильских островов землетрясение, магнитуда сейсмических событий составила 6,0. Об этом сообщили в понедельник, 8 августа, в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что подземные толчки зарегистрированы в 00:40 по местному времени (16:40 воскресенья мск).

Эпицентр располагался в 117 км восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Толчки начались на глубине 25 км в 117 км восточнее села Малокурильское.

Уточняется, что землетрясение ощутили жители Южных Курил.

Ранее, 5 июля, сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в море рядом с Курильскими островами магнитудой 3,1 и 3,6. Сообщения от местных жителей о подземных толчках не поступали.

По сообщению МЧС, на вулкане Эбеко на острове Парамушир произошел выброс пепла на высоту 2,5 км.

До этого, в мае, землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов курильского острова Парамушир. В Северо-Курильске ощущались подземные толчки силой 5 баллов, в Петропавловске-Камчатском — 2 балла.