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Спутник «Луч» запустят на орбиту в конце ноября

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Фото: «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва
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Спутник «Луч» планируется вывести на орбиту в конце осени, пуск будет производиться с космодрома Байконур. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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«Запуск спутника «Луч» на ракете-носителе «Протон-М» с Байконура запланирован на конец ноября», — заявил собеседник агентства.

Система «Луч» представляет собой группу космических аппаратов, предназначенных для ретрансляции сигналов с других спутников, включая Международную космическую станцию, на Землю. Спутник «Луч-5А» был запущен 11 декабря 2011 года, «Луч-5Б» — 3 ноября 2012 года, «Луч-5В» — 28 апреля 2014 года.

29 июля глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что работа госкорпорации будет реорганизована в соответствии с планом производства спутников в другом количестве. Он отметил, что заявленные планы потребуют существенной перестройки технологических процессов: разработки, производства, испытаний. И всё это, по его словам, нужно будет проводить в условиях «ограничений, санкционного воздействия».

26 июля Борисов в своем первом докладе президенту России Владимиру Путину заявил, что государственная корпорация «Роскосмос» приняла решение выйти из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года.

По его словам, к моменту выхода из проекта «Роскосмос» начнет формировать государственную орбитальную станцию. Будущее российской пилотируемой космонавтики в видении нового главы компании должно базироваться на взвешенной и системной научной программе.

До этого, 15 июня, в «Роскосмосе» сообщили, что в пересмотренном проекте Федеральной космической программы предусматривается приоритет финансирования российской спутниковой группировки. В первую очередь речь идет о метеорологических спутниках и радиолокационных аппаратах дистанционного зондирования Земли. Проект в настоящее время согласовывают с заинтересованными министерствами и ведомствами.

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