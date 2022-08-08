Спасатели вытащили двоих тонувших мужчин из Москвы-реки

Спасатели вытащили двоих тонувших мужчин 33 и 36 лет, когда патрулировали акваторию Москвы-реки на моторной лодке. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города в Telegram-канале.

«Объявив тревогу, спасатели поспешили на помощь. В 50 м от берега за одним из мужчин, ушедшим под воду, нырнул спасатель и поднял его на поверхность с глубины около 1,5 м. Второй пловец ухватился за леер спасательной лодки», — говорится в сообщении.

К месту происшествия подъехал спасательный катер, на который погрузили мужчин и доставили на станцию.

Отмечается, что мужчины отдыхали на берегу и решили искупаться, однако силы их покинули, когда они отплыли на большое расстояние.

Им напомнили о недопустимости купания в запрещенных местах и доставили на берег.

Бригада скорой помощи осмотрела пострадавших, от госпитализации мужчины отказались.

Ранее, 4 августа, сообщалось, что сотрудники МЧС спасли москвичку, которая едва не утонула, упав в Москву-реку на Пресненской набережной.

Инцидент произошел накануне. Девушка на шестом месяце беременности отмечала свой день рождения. После празднования в ресторане будущая мама направилась к такси. Москвичка побежала в сторону набережной, но споткнулась и упала в воду.

Девушка была госпитализирована в НИИ Склифосовского. Правоохранительные органы проводят проверку.