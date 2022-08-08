Краснов оценил объем фейковой информации о событиях в Донбассе

С началом проведения военной специальной операции Москвы по защите населения Донбасса в Сети стала распространятся фейковая информация относительно событий на украинской территории, на текущий момент заблокировано около 138 тыс. интернет-ресурсов. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью «Ъ».

«После начала специальной военной операции нами было усилено противодействие распространению в интернете призывов к экстремизму и терроризму, массовым беспорядкам и фейковых новостей. Заявлено и удовлетворено более 340 требований прокуроров о блокировании недостоверной общественно значимой информации о СВО, удалено или заблокировано порядка 138 тыс. интернет-ресурсов», — сказал он.

Краснов подтвердил, что на фоне спецоперации прокуроры начали работать в особом режиме реагирования на события.

Ранее, 26 июля, стало известно, что полицейские проверяют блогера Данилу Поперечного на предмет дискредитации российских ВС. По данным «Известий», по просьбе неравнодушного гражданина, Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) комика проверят на предмет наличия негативных высказываний о проведении спецоперации по защите Донбасса.

До этого, 22 июля, на депутата Новосибирского горсовета Хельгу Пирогову возбудили уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Спустя три дня стало известно, что она покинула страну.

Кроме того, 11 июля, Мосгорсуд сообщил агентству ТАСС, что столичная прокуратура потребовала ликвидировать Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации (СМИ). При подаче ходатайства прокуратура сослалась на административное дело против профсоюза по статье «о дискредитации Вооруженных сил России» (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП).

Надзорное ведомство обвинило организацию в том, что она размещала на сайте публикации, которые содержат «недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР».

Еще 4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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