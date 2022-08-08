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В Австрии назвали шизофренией политику ЕС в отношении России

Кандидат в президенты Австрии Гросс назвал шизофренией политику ЕС в отношении России
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Европейские лидеры ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения санкций в отношении России. С таким заявлением 2 августа австрийский политик, кандидат в президенты страны Геральд Гросс выступил в эфире передачи Fellner! LIVE на канале OE24.TV.

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«Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не нужно потом жаловаться, что остался без них», — сказал он.

Гросс в своем Twitter также назвал шизофренией политику Евросоюза в отношении России.

Политик подчеркнул, что Европа сталкивается с трудностями при попытке заменить российский газ поставками из других стран, например, из Катара.

Между тем эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков 7 августа прокомментировал статью The Wall Street Journal о том, что страны Евросоюза, скорее всего, будут вынуждены бороться с азиатскими государствами за российский сжиженный природный газ в ближайшие месяцы.

Юшков уточнил, что поставщик СПГ продает ресурс тем, кто предлагает более высокую цену. При этом традиционно в Азии были цены выше, «это был более премиальный рынок».

Накануне журналисты The Wall Street Journal поделились прогнозом, что в преддверии зимы странам Евросоюза придется столкнуться с Азией в борьбе за поставки газа из РФ. Противостояние с Европой спровоцируют экономический подъем в Китае после карантина, связанного с COVID-19, или холодная зима в Азии, полагают они.

До этого, 5 августа, сообщалось, что Евросоюз официально принял решение сократить потребление газа на 15%, несмотря на то что Польша и Венгрия выступили против.

Ранее, 26 июля, сообщалось, что Венгрия стала единственной страной, выступившей против решения ЕС о сокращении потребления газа. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что решение ЕС противоречит интересам страны. Польша же изначально согласилась сократить потребление, но в итоге проголосовала против.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. Она призвала действовать как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы.

20 июля Еврокомиссия предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% с августа 2022 года по апрель 2023-го. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.

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