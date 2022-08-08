Спасатели извлекли из коллектора на юго-востоке Москвы тела троих рабочих

Тела троих рабочих извлекли из канализационного коллектора на юго-востоке Москвы. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщается в Telegram-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

«К сожалению, трое рабочих погибли, их тела извлечены на поверхность спасателями», — говорится в сообщении.

ЧП произошло 7 августа в районе Люблино на ул. Краснодарская, д. 2, корп. 2. По данным «Известий», рабочие оказались заблокированы в коллекторе во время проведения ремонтных работ.

Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, причиной произошедшего стал сверхинтенсивный ливень, из-за которого произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе. На поверхность подняли 10 человек.

Один из сотрудников рассказал «Известиям», что сотрудники до приезда спасателей вытащили пять человек, которые провалились в канализационный люк.

Отмечается, что Люблинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, прокуратура Москвы попросила СК РФ возбудить уголовное дело после смерти одного из рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы в связи с выявлением предполагаемых признаков преступления в действиях коммерческой организации.