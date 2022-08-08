В России выявили более 2,7 млн нарушений законодательства за полгода

За первые шесть месяцев этого года прокуроры выявили почти 2,7 млн нарушений законодательства в России. Об этом 8 августа заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсант».

При этом, по его словам, были защищены права почти 600 тыс. человек, к дисциплинарной ответственности привлечено около 428 тыс. граждан, а к административной — еще более 131 тыс.

Краснов подчеркнул, что с апреля был усилен прокурорский надзор за исполнением законов и соблюдением прав граждан. Он напомнил, что основным маркером всей работы прокуроров является достижение реальных результатов в защите прав граждан, интересов государства и общества, обеспечение законности при функционировании экономики

«За полгода в органы прокуратуры поступило более 2,5 млн обращений, еще 547 тыс. человек побывали на личных приемах у прокуроров. Основными поводами являлись нарушения в сфере трудового, жилищного, земельного, налогового законодательства, жилищно-коммунального хозяйства, социальных прав, интересов несовершеннолетних, законодательства об исполнительном производстве, прав представителей бизнес-сообщества», — сказал Краснов.