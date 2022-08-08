В Донбассе выявили более 2,7 млн нарушений законодательства за полгода

За первые шесть месяцев этого года прокуроры выявили почти 2,7 млн нарушений законодательства в Донбассе. Об этом 8 августа заявил генпрокурор России Игорь Краснов в интервью газете «Коммерсант».

При этом, по его словам, были защищены права почти 600 тыс. человек, к дисциплинарной ответственности привлечено около 428 тыс. граждан, а к административной — еще более 131 тыс.

Краснов подчеркнул, что с апреля был усилен прокурорский надзор за исполнением законов и соблюдением прав граждан. Он напомнил, что основным маркером всей работы прокуроров является достижение реальных результатов в защите прав граждан, интересов государства и общества, обеспечение законности при функционировании экономики

«За полгода в органы прокуратуры поступило более 2,5 млн обращений, еще 547 тыс. человек побывали на личных приемах у прокуроров. Основными поводами являлись нарушения в сфере трудового, жилищного, земельного, налогового законодательства, жилищно-коммунального хозяйства, социальных прав, интересов несовершеннолетних, законодательства об исполнительном производстве, прав представителей бизнес-сообщества», — сказал Краснов.

Ранее, 4 августа, координатор группы по межпарламентским связям с народным советом ЛНР первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что администрациям Донецкой и Луганской народных республик потребуется до полутора месяцев для полноценного перехода на российские законодательные стандарты.

В этот же день стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны по факту обстрела Украиной гражданской инфраструктуры в Донецке.

До этого, 25 июля, глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что более 400 человек причастны к преступлениям на Украине, возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел. Он отметил, что следователи выявили причастность более 220 человек к преступлениям против мира и безопасности, не имеющим срока давности. В их числе представители высшего командования Вооруженных сил Украины, а также командиры воинских подразделений, обстреливавших мирное население.

7 июля президент России Владимир Путин заявил, что изоляция и геноцид по отношению к мирным жителям Донбасса проводились все восемь лет со стороны Украины.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это в том числе необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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