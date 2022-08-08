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В ЛНР нашли штаб подразделения Центра психологических операций Украины

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Спецслужбы Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружили место базирования подразделения Центра информационно-психологических операций Украины. Об этом стало известно в воскресенье, 7 августа.

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«Направление было одно — «Россия — это враги». <...> Четко, конкретно натаскивали против Российской Федерации. Именно здесь вот этой группировкой (Центром информационно-психологических операций. — Ред.) ковались такие данные», — заявил служащий ЛНР.

Отмечается, что работники Центра не только отвечали за распространение антироссийской пропаганды, но также занимались созданием фейковых новостей.

При этом, по словам источника, украинская сторона активно использует западный опыт информационных противостояний, и небезуспешно — определенная часть населения верит сообщениям Киева.

Ранее, 4 августа, российские специалисты обнаружили в медицинском центре «Фармбиотрест» в городе Рубежном в ЛНР доказательства проведения Украиной клинических испытаний незарегистрированных препаратов с потенциально опасными побочными эффектами.

Накануне стало известно, что бойцы Росгвардии вступили в бой с украинской диверсионно-разведывательной группой в ЛНР и ликвидировали шесть националистов. После были обнаружены: зенитный ракетный комплекс, гранатометы, более 2 кг тротила, радиостанции иностранного производства, автоматы Калашникова и амуниция.

До этого, 29 июля, спецназовцы задержали подозреваемого в содействии ВСУ и обнаружили схроны с боеприпасами в ЛНР. Саперы ведомства ликвидировали более 70 противотанковых и противопехотных мин.

12 июля глава российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) заминировали мосты через реку Северский Донец в Николаевке в Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы после их подрыва обвинить российских военных в ударах по объектам инфраструктуры.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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