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В бывшем здании «Дома офицеров» в Саратовской области произошел пожар

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Фото: ГУ МЧС По Саратовской области
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Объект культурного наследия загорелся в Энгельсе. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Энгельс-1, Летный городок. Произошло загорание неэксплуатируемого трехэтажного здания. Площадь пожара — около 900 кв. м, горят кровля и мусор внутри. Работают шесть пожарных расчетов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 16:24 по местному времени (15:24 мск) пожар был локализован. Отмечалось, что пострадавших нет. В МЧС уточнили, что произошло частичное обрушение здания.

В 18:45 (17:45 мск) пожар потушили.

На сайте регионального правительства указано, что ранее по этому адресу находился «Дом офицеров Красной армии».

Ранее, 5 августа, сообщалось, что крупный пожар на территории кафе произошел в Ставропольском районе Самарской области. Из здания эвакуировали 10 человек. Пострадавших нет.

Для тушения пожара было привлечено 120 человек и 47 единиц основной пожарной и специальной техники.

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