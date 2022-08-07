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Полянский назвал смелым заявление основателя Pink Floyd по Украине

Зампостпреда РФ Полянский назвал смелым заявление основателя Pink Floyd по Украине
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Фото: TASS/Zuma
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Высказывание одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о том, что действия НАТО стали причиной российской спецоперации на Украине, являются смелыми. Об этом заявил в воскресенье, 7 августа, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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«Спасибо, Роджер Уотерс, за отрезвляющий анализ истоков кризиса на Украине и актуальной роли США в мире. Невероятно смело занять такую позицию в стране, отравленной пропагандой своей «исключительности» и отношения к миру как к своему заднему двору», — написал он в Twitter.

Ранее в этот день было опубликовано интервью Роджера Уотерса телеканалу CNN, в котором британский музыкант выразил мнение, что спецоперация по защите Донбасса стала реакцией на продвижение НАТО вплотную к границам России вопреки своим же обещаниям этого не делать. Также он подчеркнул, что Вашингтон в настоящее время лишь подливает масло в огонь украинского конфликта, не призывая президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой.

В ответ на соответствующее заявление одного из основателя Pink Floyd посол Украины в Вене Александр Щерба обратился к Уотерсу с вопросом, почему он до сих пор не переехал в Россию. Кроме того, дипломат назвал автора высказывания «безвольным, бессердечным, беспощадным» человеком.

Между тем американская аудитория социальной сети Twitter поддержали слова Уотерса, посчитав, что таким образом музыкант попытался разоблачить пропаганду западных СМИ по ситуации на Украине. Так, один из комментаторов написал, что расширение НАТО в восточноевропейских странах поддерживается исключительно США и местными олигархическими элитами.

В августе 2018 года музыкант Уотерс попал в базы данных сайта «Миротворец», его персональная карточка появилась в разделе «Чистилище». Рокера внесли в базу за «антиукраинскую пропаганду и покушение на территориальную целостность Украины».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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