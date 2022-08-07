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Министр транспорта Ливана Хамия сообщил, что сухогруз с украинским зерном изменил курс

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Сухогруз Razoni, груженый украинской кукурузой, сменил курс и ждет новых указаний о месте назначения. Об этом 7 августа сообщил министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия в Twitter.

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Он отметил, что судно, которое должно было прибыть в ливанский порт Триполи, меняет курс. Судя по имеющимся данным, Razoni еще не получил указаний по поводу своего нового маршрута.

Представители стамбульского Совместного координационного центра (СКЦ) завершили досмотр первого сухогруза Razoni под флагом Сьерра-Леоне с зерном с Украины 3 августа. Сообщалось, что груз состоит из 27 тыс. т кукурузы, которая должна быть доставлена в Ливан.

Позже в пятницу, 5 августа, СКЦ в Стамбуле согласовал отправку трех судов с грузом зерна из портов Одессы и Черноморска. Отмечалось, что 58 тыс. т кукурузы будут вывезены по морскому гуманитарному коридору в рамках инициативы по экспорту зерна через Черное море.

22 июля в Стамбуле был подписан меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт, подписали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается в последние месяцы на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

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